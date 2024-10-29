Рекордсмен "Манчестер Сіті" та переможець Євро-2024: що відомо про володаря "Золотого м'яча" Родрі

У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024". Головний індивідуальний приз отримав півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

У голосуванні він обійшов інших трьох фіналістів у номінації – бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, англійського півзахисника Джуда Беллінгема та іспанського захисника Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Розповідаємо детальніше про кар'єру та досягнення іспанця, якого журнал France Football визнав найкращим футболістом світу 2024 року.

Родрі / Фото: Associated Press

Початок кар'єри Родрі

Повне ім'я новоспеченого володаря "Золотого м'яча" – Родріго Ернандес Касканте. Він народився 22 червня 1996 року в Мадриді. Іспанець розпочав займатися футболом у невеликій команді "Райо Махадаонда", з якої 2007 року перейшов до академії столичного "Атлетіко".

2013 року Родрі через нібито "відсутність фізичної сили" був відрахований з мадридського клубу і згодом потрапив до академії "Вільярреала".

На початку 2015 року він був включений до заявки "Вільярреала" на сезон. Для отримання ігрової практики спочатку виступав за дубль "Жовтої субмарини", а 17 грудня дебютував за основну команду в матчі Кубка Іспанії проти "Уески".

17 квітня 2016 року Родрі вперше зіграв у Ла Лізі, вийшовши на заміну в другому таймі поєдинку проти "Райо Вальєкано". Свій дебютний гол за "Вільярреал" іспанець забив 3 листопада в матчі Ліги Європи проти турецького "Османлиспора".

24 травня 2018 року Родрі підписав 5-річний контракт з "Атлетіко", а 25 серпня дебютував за головну команду "матрацників" у матчі проти "Райо Вальєкано". Перший гол за мадридців він забив 10 листопада у ворота "Атлетика" Більбао. За "Атлетіко" іспанець виступав до 2019 року та виграв з клубом Суперкубок УЄФА.

Родрі / Фото: Associated Press

Родрі став незамінним лідером "Манчестер Сіті"

3 липня 2019 року Родрі перейшов до "Манчестер Сіті". Англійський клуб викупив контракт футболіста, заплативши прописані в ньому відступні у розмірі 70 мільйонів євро. Вже у своєму першому матчі за "городян" іспанець 4 серпня завоював трофей – перемога над "Ліверпулем" у Суперкубку Англії.

10 серпня Родрі дебютував в АПЛ у поєдинку проти "Вест Гема", а 14 вересня у матчі з "Норвічем" забив свій перший гол за "Манчестер Сіті".

Разом з "небесно-блакитними" він уже здобув 11 трофеїв, зокрема чотири рази став чемпіоном Англії та допоміг клубу вперше в історії виграти Лігу чемпіонів, забивши переможний гол у фіналі проти міланського "Інтера". Його визнали найкращим гравцем ЛЧ-2022/23.

Родрі / Фото: Associated Press

Трофеї Родрі у складі "Манчестер Сіті"

Чемпіон Англії (4): 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Володар Кубка Англії: 2022/23

Володар Кубка англійської ліги (2): 2019/20, 2020/21

Володар Суперкубка Англії: 2019

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА: 2022/23

Володар Суперкубка УЄФА: 2023

Переможець Клубного чемпіонату світу: 2023

Ба більше, Родрі у складі "Манчестер Сіті" встановив світовий рекорд за тривалістю серії без поразок. Іспанець не програвав 74 матчі поспіль за клуб в усіх турнірах (59 перемог та 15 нічиїх).

Він перевершив досягнення двох гравців легендарного складу італійського "Мілана" 80-х та 90-х років минулого століття. На той момент Деметріо Альбертіні та Паоло Мальдіні не програвали 73 поєдинки поспіль.

Цікаво, що без Родрі за період його рекордної серії, яка тривала 475 днів, на рахунку "Манчестер Сіті" 7 перемог і 5 поразок. Тож іспанця справедливо вважають незамінним фактором успіху команди Хосепа Гвардіоли.

Кар'єра Родрі у збірній Іспанії

Від 2012 року Родрі виступав за юнацькі збірні Іспанії різного віку. 2015 року він у складі юнацької збірної Іспанії виграв чемпіонат Європи U-19. 2017-го разом з командою U-21 став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи.

23 березня 2018 року дебютував за дорослу збірну Іспанії, вийшовши на заміну в другому таймі товариського матчу проти Німеччини. 17 листопада 2020 року забив свій перший гол за національну команду в поєдинку Ліги націй проти німців.

2021 року Ернандес дійшов з іспанською збірною до півфіналу Євро-2020. 2022-го брав участь у чемпіонаті світу в Катарі. Став переможцем Ліги націй-2022/23.

Родрі / Фото: Associated Press

2024 року Родрі виграв з "Червоною фурією" чемпіонат Європи. Саме його визнали найкращим гравцем тріумфальної для іспанців континентальної першості.

Родрі / Фото: Associated Press

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

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