Рекордсмен збірної України з баскетболу продає пам'ятну ігрову майку, щоб допомогти ЗСУ

Екскапітан збірної України з баскетболу Сергій Ліщук долучився до збору коштів на потреби українських військових.

Легендарний український баскетболіст виставив на благодійний аукціон ігрову майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни.

Лот від колишнього капітана збірної України розігрують на сторінці баскетбольного клубу "Рівне" в Facebook.

Стартова вартість пам'ятної майки Ліщука становить 2 тисячі гривень. Кожен наступний крок - 200 гривень. Дата закінчення аукціону - 12 липня о 23:59.

Усі зібрані кошти підуть на потреби Збройних Сил України.

facebook.com/bcRivne

За свою кар'єру Ліщук пограв в українських клубах "Пульсар", "Хімік", "Азовмаш", а також за іспанську "Валенсію". На його рахунку 50 матчів у складі збірної України. Сергій є рекордсменом національної команди за кількістю набраних очок - 596.

Наразі Ліщук є президентом баскетбольного клубу "Рівне", який і організував цей благодійний аукціон.

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