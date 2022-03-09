Рекордсмена збірної України Тимощука зібралися позбавити звання почесного громадянина в рідному місті

Анатолій досі ніяк не прокоментував вторгнення РФ і продовжує працювати на країну-агресорку.

Екскапітана збірної України Анатолія Тимощука хочуть позбавити звання почесного громадянина міста Луцька, в якому він народився.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Луцька Ігор Поліщук.

"На найближче засідання сесії міськради вносимо проєкт рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька. Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати в клубі країни-окупанта", - написав Поліщук.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу вирішила покарати Тимощука та позбавити його всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключити з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Додамо, що про Тимощука вже жорстко висловилися колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та український тренер Олег Федорчук.

Нагадаємо, Тимощук є рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України. На його рахунку 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

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