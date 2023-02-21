Ренн – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 23 лютого, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти французького "Ренна".

Поєдинок відбудеться на арені "Роазон Парк" у Ренні. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Перший матч між командами відбувся 16 лютого у Варшаві. У ньому донеччани здобули перемогу з рахунком 2:1 .

Додамо, що "Ренн" виступав разом з київським "Динамо" на груповому етапі Ліги Європи. Підопічні Мірчі Луческу двічі програли "червоно-чорним" та попрощалися з єврокубками.

Де дивитися матч Ренн – Шахтар

На території України поєдинок-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Ренном" і "Шахтарем" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ренн – Шахтар

У майбутньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси на перемогу французького клубу – 1,71. Нічия – 4,20. Виграш української команди – 4,95.

Але фаворитом двоматчевого протистояння залишається "Шахтар" – 1,78. Коефіцієнт на вихід "Ренна" до 1/8 фіналу Ліги Європи дорівнює 2,12.

Нагадаємо, переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

Читайте також:

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

"Барселона" і "Манчестер Юнайтед" розписали бойову нічию в першій грі плейоф Ліги Європи (відео)

"Дніпро-1" в кінцівці програв АЕКу перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги конференцій (відео)