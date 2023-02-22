Ренн – Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Після перемоги в першому поєдинку "гірники" постараються закріпити свій успіх у Франції.

У четвер, 23 лютого, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти французького "Ренна".

Поєдинок відбудеться на арені "Роазон Парк" у Ренні. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Перший матч між командами відбувся 16 лютого у Варшаві. У ньому донеччани здобули перемогу з рахунком 2:1 .

Переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

"Шахтар" потрапив до 1/16 фіналу Ліги Європи, не зумівши вийти до плейоф Ліги чемпіонів . Донецький клуб посів третє місце у квартеті з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпцигом" і шотландським "Селтіком".

. Донецький клуб посів третє місце у квартеті з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпцигом" і шотландським "Селтіком". "Ренн" посів другу сходинку в групі Ліги Європи, де також виступали турецький "Фенербахче", кіпрський АЕК Ларнака та київське "Динамо".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другого поєдинку між "Ренном" і "Шахтарем".