Репетиція перед фіналом Ліги чемпіонів: "Реал" без Луніна нічиєю завершив сезон у Примері (відео)

"Вершкові" розділили очки з "Бетісом" у прощальному матчі Тоні Крооса на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридський "Реал" на своєму полі зіграв унічию з "Бетісом" у матчі заключного, 38-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" закінчився з рахунком 0:0 .

У першому таймі гостям вдалося вразити ворота "Королівського клубу", але гол американського півзахисника Джонні на 39-й хвилині було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Легально забитих м'ячів у цьому протистоянні уболівальники так і не побачили.

Зазначимо, що цей поєдинок став останнім у Примері для Тоні Крооса, який вирішив завершити кар'єру після Євро-2024. Перед початком матчу гравці обох команда влаштували 34-річному німцю почесний коридор, а фанати мадридців підготували банер на честь легенди клубу.

Toni Kroos in his last Real Madrid home game:



• 121 touches

• 107/110 passes completed

• 13/15 long passes

• 3 chances created

• 15 passes into the final 3rd pic.twitter.com/DTlnenaFqZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 25, 2024

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. У стартовому складі на гру вийшов Тібо Куртуа, а в другому таймі бельгійського воротаря замінив Кепа Аррісабалага – головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті дав іспанцю зіграти перед поверненням до "Челсі" з оренди в мадридському клубі.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Бетіс"

"Реал" завершив сезон Ла Ліги з результатом у 95 набраних очок. Мадридський гранд достроково виграв 36-й у клубній історії чемпіонський титул. "Бетіс" (57 балів) посів сьоме місце та наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Підопічним Анчелотті залишається провести останній матч цього сезону: фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", який відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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