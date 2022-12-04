Репетиція перед Францією: збірна Англії розгромила Сенегал і вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2022

Збірна Англії впевнено перемогла команду Сенегалу в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі закінчився з рахунком 3:0 .

Родоначальники футболу вирішили долю протистояння ще до перерви. На 38-й хвилині Джордан Хендерсон з центру штрафного майданчика розстріляв ворота після пасу Джуда Беллінгема.

А в компенсований до першого тайму час підопічні Гарета Саутгейта зміцнили свою перевагу. Англійці спіймали Сенегал на контратаці – Філ Фоден віддав на Гаррі Кейна, а капітан збірної "трьох левів" холоднокровно відправив м'яч у сітку.

У другій половині зустрічі Англія добила деморалізованих африканців. На 57-й хвилині Букайо Сака в дотик замкнув простріл Фодена у центр штрафного.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Англія битиметься із Францією, яка у своєму матчі 1/8 фіналу розібралася з Польщею з рахунком 3:1 . Поєдинок Англія – Франція відбудеться в суботу, 10 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.

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