Репетиція перед Італією: збірна України обіграла польський клуб у спарингу за зачиненими дверима

Збірна України перемогла польську "Лехію" у товариській зустрічі в рамках підготовки до заключного матчу групового етапу відбору на Євро-2024 проти команди Італії. Поєдинок у Гданську завершився з рахунком 0:2 на користь "синьо-жовтих".

Гра була закритою для публіки. Трансляцію цього матчу також не організовували.

Як повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) у своєму Telegram-каналі, команда Сергія Реброва відкрила рахунок на 24-й хвилині – відзначився Олександр Піхальонок.

У другому таймі українці подвоїли свою перевагу. На 58-й хвилині забив м'яч у ворота суперника Єгор Назарина.

Додамо, що "Лехія" – представник другого польського дивізіону. Наразі команда веде боретьбу за вихід до Екстракляси, посідаючи третє місце в турнірній таблиці. За клуб виступають українці Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Максим Хлань.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Перемога над італійцями гарантовано виведе збірну України на чемпіонат Європи. Команду Реброва влаштує навіть нічия, якщо в передостанньому 9-му турі відбору на Євро-2024 "Скуадра Адзурра" 17 листопада вдома не зможе обіграти Північну Македонію.

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