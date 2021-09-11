Репетиція перед Лігою чемпіонів: "Шахтар" у Києві впорався з "Дніпром-1"

Репетиція перед Лігою чемпіонів: "Шахтар" у Києві впорався з "Дніпром-1"

Команда Роберто Де Дзербі повернулася на друге місце турнірної таблиці.

Донецький "Шахтар" обіграв "Дніпро-1" у поєдинку 7-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:0.

Вийти вперед команді Роберто Де Дзербі вдалося на початку першого тайму. На 15-й хвилині Фернандо завдяки дриблінгу утік від трьох суперників та точно пробив під дальню стійку. Цікаво, що це була перша поява бразильця на полі в нинішньому сезоні УПЛ.

Подвоїли перевагу донечани вже наприкінці протистояння - на 88-й хвилині голом відзначився Лассіна Траоре.

Поєдинок проти "Дніпра-1" передував старту "гірників" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Вже у середу, 15 вересня, "помаранчево-чорні" на виїзді зіграють проти тираспольського "Шерифа", який тренує український керманич Юрій Вернидуб.

Після перемоги над дніпрянами "Шахтар", набравши 16 очок, вийшов на чисту другу сходинку в УПЛ. Від "Динамо" підопічні Де Дзербі відстають на три очки. "Дніпро-1" (13 балів) залишився на 4-й позиції.

У 8-му турі УПЛ "гірники" 18 вересня зустрінуться з "Маріуполем", а команда Ігора Йовічевича у той же день поміряється силами з "Вересом".

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