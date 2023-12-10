Репрезентація кривавого режиму: чеський журнал запропонував форму для росіян та білорусів на ОІ-2024

Видання Reflex показало, який вигляд повинні мати спортсмени країн-агресорок на Іграх у Парижі.

Чеський журнал Reflex потужно відреагував на скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

Видання запропонувало свій дизайн олімпійської форми для атлетів із країн-агресорок, який допомогла згенерувати нейромережа Midjourney.

"Спорт не поза політикою. У випадку з Росією це подвійна правда. Путін використовує спортсменів для пропаганди свого терористичного режиму, коли тільки може. Найкращі спортсмени допомагають йому пропагувати та виправдовувати криваву війну по всьому світу. Тенісисти на міжнародних турнірах, хокеїсти НХЛ, фігуристи, важкоатлети, фехтувальники, футболісти та інші", – йдеться в матеріалі журналу.

Olympijský výbor povolil Rusům a Bělorusům start na OH. Souhlasíme, když si obléknou tuhle krvavou kolekci https://t.co/k6n3WbbCk7 pic.twitter.com/Cm7ipfyJYh — Časopis Reflex (@Reflex_cz) December 8, 2023

8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що всупереч рішенню МОК легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпійських ігор-2024.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний уже відреагував на рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024.

Читайте також:

"Закінчіть війну в Україні": зірковий шведський біатлоніст розкритикував допущення росіян до ОІ-2024

"Реклама війни і злочинів, включно з геноцидом": легенда НХЛ засудив допущення росіян до Олімпіади

"Російський прапор весь у крові": українські спортсмени – про допущення атлетів з РФ до ОІ-2024