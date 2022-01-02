"Реванш буде цікавішим": тренер Вайлдера назвав свого фаворита в майбутній битві Усик - Джошуа

Малік Скотт оцінив шанси українця та британця в їхній другій дуелі.

Тренер ексчемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера Малік Скотт прокоментував майбутній бій-реванш між українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

На думку 41-річного американця, другий поєдинок між боксерами стане цікавішим, ніж їхня перша зустріч. Скотт заявив, що якби йому довелося ставити на переможця, то він віддав би перевагу українцю, оскільки той здатен "прорахувати" свого суперника.

"Не може бути так, що Джошуа, будучи таким великим і маючи нагоду нав'язати свій бій, не зробив цього в поєдинку з одним з найдрібніших бійців, з якими він коли-небудь бився. Це ідеальний час для нього, щоб використовувати свій гарний вибір позиції, габарити та силу, якою він обдарований як фізично, так і ментально.

Я думаю, що Джошуа, можливо, має справу з тими, хто його прорахував. Я не вважаю, що з Усиком він зможе битися так само, як з Енді Руїсом, де Джошуа міг просто провести бій на задній нозі та виграти. Мені здається, що Усік міг прорахувати Ей Джея. Якби я робив ставки, хоча реванш і буде цікавішим, але я все одно поставив би на перемогу Усика", - сказав Скотт в інтерв'ю BoxingScene.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Читайте також:

Битву Усика з Джошуа визнали головною подією року у світовому боксі

"Він розлютив мене": колишній суперник Усика згадав, як українець змусив його вийти на ринг

"Пасує стиль": тренер Вайлдера пояснив, чому колишній чемпіон здолає Усика