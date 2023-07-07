Реванш із зірковим співвітчизником: Джошуа дізнався ім'я наступного суперника та дату бою

Ей Джей битиметься проти "Викрадача трупів".
Стало відомо, з ким проведе свій наступний бій колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила, що Ей Джей зустрінеться в ринзі зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.
Поєдинок між британцями відбудеться 12 серпня в Лондоні на арені О2.
Заначимо, що Джошуа і Вайт вже зустрічалися в ринзі 2015 року. Тоді Ентоні виграв технічним нокаутом у 7-му раунді.
На початку квітня 2023 року Ентоні успішно повернувся в ринг після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. Британець одноголосним рішенням суддів переміг американця Джермейна Франкліна.
У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки.
На рахунку 35-річного Вайта 29 перемог (19 – нокаутом) і три поразки. У своєму останньому бою "Викрадач трупів" у листопаді минулого року розділеним рішенням суддів переміг того ж таки Франкліна.
Нагадаємо, напередодні було офіційно оголошено дату та місце титульного бою між Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.
Читайте також:
"Збираюся шокувати світ": Дюбуа зробив гучну заяву щодо чемпінського бою проти Усика
"Ще одна нагода зміцнити дружбу українців та поляків": Усик відреагував на оголошення бою з Дюбуа
Просто космічні суми: названо гонорари Усика та Ф'юрі за бій у Саудівській Аравії