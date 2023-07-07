Реванш із зірковим співвітчизником: Джошуа дізнався ім'я наступного суперника та дату бою

Стало відомо, з ким проведе свій наступний бій колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила, що Ей Джей зустрінеться в ринзі зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.

Поєдинок між британцями відбудеться 12 серпня в Лондоні на арені О2.

Заначимо, що Джошуа і Вайт вже зустрічалися в ринзі 2015 року. Тоді Ентоні виграв технічним нокаутом у 7-му раунді.

На початку квітня 2023 року Ентоні успішно повернувся в ринг після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. Британець одноголосним рішенням суддів переміг американця Джермейна Франкліна.

У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки.

На рахунку 35-річного Вайта 29 перемог (19 – нокаутом) і три поразки. У своєму останньому бою "Викрадач трупів" у листопаді минулого року розділеним рішенням суддів переміг того ж таки Франкліна.

Нагадаємо, напередодні було офіційно оголошено дату та місце титульного бою між Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Читайте також:

"Збираюся шокувати світ": Дюбуа зробив гучну заяву щодо чемпінського бою проти Усика

"Ще одна нагода зміцнити дружбу українців та поляків": Усик відреагував на оголошення бою з Дюбуа

Просто космічні суми: названо гонорари Усика та Ф'юрі за бій у Саудівській Аравії