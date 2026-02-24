- Дата публікації
Реванш легенд: оголошено дату та місце бою Мейвезер — Пак'яо
Видатні боксери знову зустрінуться в рингу.
Легенди світового боксу Флойд Мейвезер і Менні Пак'яо проведуть бій-реванш.
Про бій офіційно оголосила платформа Netflix, яка і транслюватиме цей поєдинок.
49-річний американець і 47-річний філіппінець зустрінуться в рингу 19 вересня у Лас-Вегасі (США) на арені "Сфера".
Перший бій між Мейвезером і Пак'яо відбувся у травні 2015 року і завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.
Мейвезер провів свій останній професійний поєдинок у серпні 2017 року, коли технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора. Загалом на рахунку Флойда 50 перемог (27 — нокаутом) у 50 поєдинках.
Пак'яо востаннє боксував у липні минулого року, повернувшись у ринг після майже чотирирічної паузи — філіппінець завершив унічию поєдинок з чемпіоном за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом. Загалом у його послужному списку 62 перемоги (39 — нокаутом), 3 нічиї та 8 поразок.
