Реванш Усик - Джошуа: промоутер висловився щодо можливості провести бій у Києві

Едді Гірн не проти влаштувати поєдинок в України, але необхідно порахувати, чи буде це фінансово вигідно.
Британський промоутер Едді Гірн прокоментував ситуацію з місцем проведення бою-реваншу між новоспеченим чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
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Одразу після своєї перемоги в Лондоні Олександр на пресконференції заявив, що хоче провести реванш в Україні на столичному "Олімпійському", на що Гірн відповів, що це малоймовірно.
Тепер же промоутер заявив, що готовий організувати поєдинок у Києві, якщо це буде доцільно з фінансової точки зору.
"У мене є бажання провести реванш на відкритому майданчику, але зробив би це в квітні. Ми робили це раніше. Також я хочу, щоб другий бій відбувся у Великій Британії, але я впевнений, що команда Усика хоче, щоб він відбувся в Києві.
У мене немає проблем з тим, щоб провести бій в Україні. У мене немає проблем, щоб поїхати до Києва. Потрібно все проаналізувати і подивитися, який дохід в цьому випадку ми можемо отримати. Звичайно, наш перший вибір - це Велика Британія. Зараз ми вже маємо пропозиції, щоб провести реванш на Близькому Сході", - сказав Гірн Boxing News 24.
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- Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
- На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.
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