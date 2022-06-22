Реванш Усик - Джошуа: що сказали українець і британець на пресконференції в Саудівській Аравії (відео)

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели першу пресконференцію перед їхнім реваншем.

Олександр Усик під час заходу, який відбувся в Саудівській Аравії, говорив українською мовою. Він зазначив, що не буде робити гучних заяв до бою, а натомість невтомно тренується, щоб уже в ринзі ощасливити людей своїм боксом.

"Я дуже радий тут перебувати. Наскільки ви знаєте, у нас (в Україні - прим.) зараз складне становище, але зараз ми не про це. Ми робимо нашу роботу з нашою командою. Я ніколи не робив гучних заяв. Я просто сумлінно працюю під час тренувального табору. Саме це і буду робити до останнього дня перед боєм, а потім вийду на ринг і зроблю усіх щасливими своїм боксом. Я дуже радий не від того, що я чемпіон. Мене робить щасливим моя дружина, діти і моя чудова команда", - заявив Олександр.

Своєю чергою, Джошуа заявив про наміри повернути собі чемпіонські пояси. Британець зазначив, що не втрачає надії в майбутньому стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

"Я все ще дуже голодний. Невдачі трапляються у житті, але стійкість, психологічна витривалість та стабільність завжди візьмуть гору. Тому ми продовжуємо шлях до звання абсолютного чемпіона світу. Потрібно віддати належне усім. Я не хейтер, поважаю людей, поважаю Усика та те, чого він досягнув. Якщо хтось робить роботу краще за мене, я повинен мотивувати і підштовхувати себе, щоб бути кращим.

Найважливіше, що у мене є другий шанс. І якщо ви знаєте щось про моє життя, то я потрапляв у неприємності, коли був молодий, і саме бокс надав мені другий шанс. Я знайшов бокс і схопився за нього двома руками. Якщо ви знайомі з моєю історією, ви знаєте: я король камбеків. Ви можете мене перемогти, але мене важко утримати в такому стані. Навіть у тяжкі часи я знаю, що все складеться у тривалій перспективі.

У першому поєдинку Усик надер мені дупу в кількох раундах, я повинен прийняти цю поразку як чоловік. Але я готовий взяти на себе відповідальність і визнати, що помилявся. У вересні я спіткнувся, а Усик - ні, і 20 серпня все буде навпаки. Я не люблю ускладнювати речі: геніальність - у простоті, тому я залишатимуся простим, налаштовуватимуся на бій. Бажаю команді Усика успішних тренувань та безпечної дороги", - резюмував британець.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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