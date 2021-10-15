Реванш Усик - Джошуа: стало відомо, як боксери поділять гонорари за другий поєдинок

Реванш Усик - Джошуа: стало відомо, як боксери поділять гонорари за другий поєдинок

Українець і британець зароблять порівну за свій другий бій.

Промоутер українського чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика Олександр Красюк розповів, які гонорари отримають його клієнт і британець Ентоні Джошуа за бій-реванш.

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За словами промоутера, Усик і Джошуа порівну поділять зароблені гроші.

"Переговорний процес вже не буде відбуватися. Ми про все домовилися ще на початку. 50 на 50", - сказав Красюк у прямому ефірі instagram.com/boxingukraineboxing.

Зазначимо, що в першому бою, за інформацією ЗМІ, гонорар Усика склав 3 млн фунтів (4,08 млн доларів), а Джошуа - 15 млн фунтів (20,4 млн доларів).

До слова, Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер за чемпіонський поєдинок заробили 30 млн доларів та 20 млн доларів відповідно.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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