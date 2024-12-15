Реванш Усик – Ф'юрі: розклад подій останнього тижня перед боєм

Представлено розклад медіазаходів, які відбудуться останнього тижня перед боєм-реваншем між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє офіційний транслятор поєдинку DAZN, перед тим, як власне зійтися в ринзі, боксери проведуть пресконференції, відкриті тренування та зважування.

До вашої уваги повний розклад медіазаходів, які передуватимуть реваншу Усик – Ф'юрі. Час початку вказано київський.

Розклад заходів перед реваншем Усик – Ф'юрі

Вівторок, 17 грудня, 19:00. Офіційне прибуття боксерів, під час якого відбудеться зустріч Усика з Ф'юрі та представлення учасників майбутнього шоу.

Середа, 18 грудня, 18:00. Відкриті тренування Усика та Ф'юрі.

Четвер, 19 грудня, 17:00. Остання офіційна пресконференція Усика та Ф'юрі перед реваншем.

П'ятниця, 20 грудня, 19:00. Офіційна церемонія зважування Усика та Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). В Україні це буде ніч проти неділі, 22 грудня, бій розпочнеться не раніше 01:00 за київським часом.

На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

"Нарешті зупинить його": відомий промоутер зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш