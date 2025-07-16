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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Реванш Усик – Дюбуа: британець пожалівся через недостатній ажіотаж навколо бою

Даніель хотів би бачити значно більший інтерес публіки до своїх поєдинків.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа висловив розчарування через недостатній ажіотаж навколо бою-реваншу з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

"Це точно найбільший бій у моєму житті. Дивно, але складається враження, ніби все відбувається "під ковдрою" – немає того ажіотажу, на якого я очікував від об'єднавчого бою. Хоча, можливо, все зміниться в день поєдинку.

Здається, кожен мій бій супроводжується якимось дивним настроєм. Не можу зрозуміти, чому так.

Джошуа теж не особливо займався трештоком. Але кожен його бій – це аншлаг і суцільне шоу. А з моїми боями завжди щось таке незрозуміле.

Але після цього бою я хочу все розставити на свої місця – і рухатися вперед уже як справжній чемпіон світу. Абсолютний чемпіон світу", – сказав Дюбуа у коментарі The Guardian.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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