Реванш відбувся: "Реал" розібрався з нижчоліговим суперником в Кубку Іспанії, Лунін зіграв уперше за рік

Утім, "на нуль" Андрію відстояти не вдалося.
Мадридський "Реал" у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії переміг у гостях представника нижчого дивізіону "Алькояно" з рахунком 3:1.
Зазначимо, що в стартовому складі Королівського клубу вперше за рік з'явився український голкіпер - Андрій Лунін. Востаннє він виходив із перших хвилин за "вершкових" 20 січня 2021 року, коли "Реал" також у рамках цієї стадії турніру грав саме проти "Алькояно". Та гра завершилася сенсаційною перемогою господарів (2:1). Тож, цей матч повинен був стати для мадридців своєрідним реваншем.
І, цей реванш вдався. Відкрили рахунок у цій зустрічі підопічні Карло Анчелотті, зробив це на 39 хвилині захисник Едер Мілітао. Утім, в середині другої половини матчу "Алькояно" несподівано відновив паритет - відзначився Дані Вега.
Попри це, клас "Реала" все ж узяв своє та протягом двох хвилин (76, 78) імениті гості двічі забили у ворота опонента та забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу. За "Реал" забив Марко Асенсіо та автогол Хосе Хуана.
- Не без проблем вийшла до наступної стадії змагань і "Барселона", яка у вольовому стилі перемогла на виїзді "Лінарес" - 2:1;
- Лунін перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;
- Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. Наразі в його активі за "Реал" лише два матчі, і обидва проти "Алькояно".