Реванш відбувся: "Реал" розібрався з нижчоліговим суперником в Кубку Іспанії, Лунін зіграв уперше за рік

Реванш відбувся: "Реал" розібрався з нижчоліговим суперником в Кубку Іспанії, Лунін зіграв уперше за рік

Утім, "на нуль" Андрію відстояти не вдалося.

Мадридський "Реал" у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії переміг у гостях представника нижчого дивізіону "Алькояно" з рахунком 3:1 .

Зазначимо, що в стартовому складі Королівського клубу вперше за рік з'явився український голкіпер - Андрій Лунін. Востаннє він виходив із перших хвилин за "вершкових" 20 січня 2021 року, коли "Реал" також у рамках цієї стадії турніру грав саме проти "Алькояно". Та гра завершилася сенсаційною перемогою господарів (2:1). Тож, цей матч повинен був стати для мадридців своєрідним реваншем.

І, цей реванш вдався. Відкрили рахунок у цій зустрічі підопічні Карло Анчелотті, зробив це на 39 хвилині захисник Едер Мілітао. Утім, в середині другої половини матчу "Алькояно" несподівано відновив паритет - відзначився Дані Вега.

Попри це, клас "Реала" все ж узяв своє та протягом двох хвилин ( 76, 78 ) імениті гості двічі забили у ворота опонента та забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу. За "Реал" забив Марко Асенсіо та автогол Хосе Хуана.