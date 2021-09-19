Реванш за єврокубки: "Зоря" розгромила "Чорноморець" і наблизилася до 3-го місця УПЛ (відео)

Реванш за єврокубки: "Зоря" розгромила "Чорноморець" і наблизилася до 3-го місця УПЛ (відео)

"Мужики" вирішили результат поєдинку на свою користь ще в першому таймі.

Луганська "Зоря" розгромила одеський "Чорноморець" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги, взявши тим самим реванш за поразку від норвезького "Буде-Глімт" у Лізі конференцій (1:3). Поєдинок на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершився з рахунком 3:0.

"Мужики" вийшли вперед вже на 2-й хвилині поєдинку. З передачі Артема Громова у воротах гостей "розписався" Владислав Кабаєв.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря - Чорноморець - 1:0. Відео голу Кабаєва (2`)

Перед самою перервою рахунок став 2:0. Це Олександр Гладкий реалізував пенальті, який заробив Владислав Кочергін.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря - Чорноморець - 2:0. Відео голу Гладкого (п) (45`)

Крапку в матчі було поставлено на 88-й хвилині. Чудовий гол після сольного проходу забив Аллахьяр Сайядманеш.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря - Чорноморець - 3:0. Відео голу Сайядманеша (88`)

"Зоря" (14 очок) посідає 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" (5 балів) - 14-й.

У 9-му турі УПЛ "Зоря" 26 вересня в гостях зіграє з "Дніпром-1". "Чорноморець" днем пізніше прийме "Інгулець".

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