"Реваншу старих облич не буде": президент ФХУ подав заяву на виключення зі складу членів НОК

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко подав заяву на виключення зі складу членів Національного олімпійського комітету України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин. Моє рішення безкомпромісне з декількох причин. По-перше, з поваги до тих, хто на фронті буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів. А по-друге, – наше суспільство такий прецедент не проковтне. Реваншу старих облич не буде", – заявив Зубко.

Функціонер закликав провести перевибори.

"Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав. НОК потрібні прозорі й чесні перевибори. А нам потрібна незламна віра у світле майбутнє. Все буде добре", – написав він.

Нагадаємо, раніше бажання залишити склад НОК висловив легендарний футболіст Андрій Шевченко, якого було обрано віцепрезидентом комітету. Після його заяви Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич заявили про свій вихід зі складу НОК України.

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