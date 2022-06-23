Революція у біатлоні: IBU вніс значні зміни до регламенту змагань

Революція у біатлоні: IBU вніс значні зміни до регламенту змагань

У новому сезоні-2022/2023 біатлоністи та вболівальники будуть вимушені звикати до нововведень. Згідно з правками від IBU, зміни стосуватимуться нарахування очок, чемпіонатів світу та призових.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив дослухатися до легендарного Уле-Ейнара Б'єрндалена і зробив нову систему нарахування очок на Кубку світу, збільшивши важливість перемог.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Тепер разом із золотою нагородою перше місце у гонці Кубка світу приносить 90 очок замість 60, а друге - 75 замість 54. За позиції з 7 по 40 будуть давати колишню кількість балів.

Зміни в очковій системі на етапах Кубка світу з біатлону (було-стало):

60 – 90 54 – 75 48 – 60 43 – 50 40 – 45 38 – 40

За позиції від 7 до 40 будуть давати колишню кількість балів.

У новому сезоні виграти Великий кришталевий глобус матиме можливість той біатлоніст, який має у своєму активі найбільшу кількість нагород чи призових місць.

Крім того, ухвалено рішення зробити чемпіонат світу самостійним турніром. Відтепер за нього, як і за Олімпійські ігри, не нараховуватимуть очки, та виступи на світовій першості ніяк не впливають на становище у Кубку світу.

Також буде внесено зміни щодо нарахування призових. До 2024 року IBU планує збільшити кількість місць, за які спортсмени отримуватимуть фінансову винагороду. Зараз в особистих гонках гроші отримують лише за місця у топ-20.

На другому етапі у період від 2024 до 2026 року буде збільшено суму призових за найвищі місця. За чинними правилами переможець гонок отримує 15 тисяч євро, з яких ще потріб.

Нагадаємо, що лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний розпочав підготовку до наступного сезону.

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