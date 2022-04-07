Революція у світовому футболі: УЄФА схвалила нові правила фінансової стабільності

Нововведення набудуть чинності у червні 2022 року.

Виконавчий комітет УЄФА під час засідання затвердив нові правила ліцензування й фінансової стійкості, які набудуть чинності у червні 2022 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Зазначається, що основною метою нововведень є досягнення фінансової стійкості.

"Це буде досягнуто завдяки трьом ключовим факторам: платоспроможності, стабільності та контролю за витратами.

Щодо платоспроможності: нове правило відсутності протермінованої кредиторської заборгованості (перед футбольними клубами, співробітниками, податковими органами та УЄФА) забезпечить кращий захист кредиторів. Контроль буде проводитися щокварталу, терпимість до протермінованих платежів буде меншою.

Нові вимоги до доходів від футбольної діяльності є еволюцією чинних вимог беззбитковості, вони розширять фінансові можливості клубів. Щоб полегшити процес впровадження, розрахунок доходів від футбольної діяльності аналогічний до розрахунку результату беззбитковості.

Допустиме відхилення від точки беззбитковості збільшилося з 30 мільйонів євро за три роки до 60 мільйонів євро. Водночас вимоги щодо забезпечення справедливої ​​вартості угод, покращення балансу клубів та скорочення боргів стали значно суворішими", - зазначають у організації.

Найбільшим нововведенням є запровадження правил витрат на команду, щоб забезпечити кращий контроль над витратами щодо заробітної плати гравців та витрат на трансфери. Тепер витрати на заробітну плату, трансфери та гонорари агентів обмежені 70% доходів клубу. Порушення призведуть до заздалегідь визначених фінансових та спортивних санкцій.

Нові правила набудуть чинності у червні 2022 року. Впровадження буде здійснюватись поступово протягом трьох років, щоб дати клубам необхідний час для адаптації

Нагадаємо, що УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи.

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