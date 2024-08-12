Рейнджерс – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший поєдинок між командами завершився внічию 1:1.

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє з шотландським "Рейнджерс" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок – о 21:45 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 6 серпня у польському Любліні, "Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Рейнджерс" (1:1)

Де дивитися матч Рейнджерс – Динамо

В Україні поєдинок "Рейнджерс" – "Динамо" у прямому ефірі покажуть телеканали 2+2 та Динамо TV, офіційний Youtube-канал "біло-синіх", а також Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Рейнджерс" – "Динамо" також буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Рейнджерс – Динамо

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є віцечемпіон Шотландії. На перемогу "Рейнджерс" можна поставити з коефіцієнтом 1,99. Нічия – 3,75. Виграш "Динамо" – 4,00.

Також вище оцінюються шанси шотландського клубу на вихід до наступної стадії – 1,58. Коефіцієнт на підсумковий успіх команди Олександра Шовковського становить 2,47.

Переможець протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів позмагається за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Той, хто програє у двоматчевій дуелі між "Динамо" та "Рейнджерс", автоматично потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

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