Рейнджерс – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Дивіться у прямому ефірі другий поєдинок "біло-синіх" проти віцечемпіона Шотландії.

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє з шотландським "Рейнджерс" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок – о 21:45 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 6 серпня у польському Любліні, "Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Рейнджерс" (1:1).

Переможець протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів позмагається за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Той, хто програє у двоматчевій дуелі між "Динамо" та "Рейнджерс", автоматично потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "Рейнджерс" – "Динамо".

Додамо, що у п'ятницю, 9 серпня, "Динамо" провело свій стартовий матч у новому сезоні української Прем'єр-ліги (УПЛ). Команда Олександра Шовковського, незважаючи на гольову помилку голкіпера, на виїзді перемогла рівненський "Верес".

Поєдинок першого туру УПЛ, у якому "Динамо" мало в гостях зіграти проти "Олександрії", було перенесено. У третьому турі чемпіонату України кияни 17 серпня у Львові зустрінуться з "Карпатами".

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