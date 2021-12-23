Рейтинг ФІФА: збірна України завершила 2021 рік у топ-25 команд планети

Рейтинг ФІФА: збірна України завершила 2021 рік у топ-25 команд планети

Підопічні Олександра Петракова опустилися на одну сходинку порівняно з минулим роком.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала останній рейтинг національних збірних у 2021 році.

Збірна України завершила рік у топ-25 команд світу. Підопічні Олександра Петракова розмістилися на 25-му місці , набравши 1535 очок.

Якщо брати лише європейські збірні, то "синьо-жовті" посідають 15-ту сходинку. Серед команд, які українці залишили позаду себе, - Польща, Австрія, Чехія, Росія та Туреччина.

Зазначимо, що суперник збірної України в півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022, команда Шотландії, посідає 38-ме місце рейтингу ФІФА.

А Ірландія та Вірменія, які разом з тими ж шотландцями будуть опонентами "синьо-жовтих" в Лізі націй-2022/23, йдуть на 47-й і 92-й сходинках відповідно.

Лідером світової класифікації залишається команда Бельгії. На другому місці - Бразилія. Третя - Франція. Переможці Євро-2020 італійці розташувалися на 6-й позиції.

Belgium end a fourth straight year on top

Canada are 2021's 'Most Improved Side'



Check out the year's other big winners in the final #FIFARanking of 2021 — FIFA.com (@FIFAcom) December 23, 2021

У 2021 році збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020 та посіла друге місце у відборі на ЧС-2022, пробившись до стикових матчів.

Порівняно з минулим роком "синьо-жовті" опустилися на одну позицію, 2020 рік українська команда завершила на 24-й сходинці.

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