Рейтинг ФІФА: збірна України завершила 2021 рік у топ-25 команд планети

Підопічні Олександра Петракова опустилися на одну сходинку порівняно з минулим роком.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала останній рейтинг національних збірних у 2021 році.
Збірна України завершила рік у топ-25 команд світу. Підопічні Олександра Петракова розмістилися на 25-му місці, набравши 1535 очок.
Якщо брати лише європейські збірні, то "синьо-жовті" посідають 15-ту сходинку. Серед команд, які українці залишили позаду себе, - Польща, Австрія, Чехія, Росія та Туреччина.
Зазначимо, що суперник збірної України в півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022, команда Шотландії, посідає 38-ме місце рейтингу ФІФА.
А Ірландія та Вірменія, які разом з тими ж шотландцями будуть опонентами "синьо-жовтих" в Лізі націй-2022/23, йдуть на 47-й і 92-й сходинках відповідно.
Лідером світової класифікації залишається команда Бельгії. На другому місці - Бразилія. Третя - Франція. Переможці Євро-2020 італійці розташувалися на 6-й позиції.
Belgium end a fourth straight year on top— FIFA.com (@FIFAcom) December 23, 2021
Canada are 2021's 'Most Improved Side'
Check out the year's other big winners in the final #FIFARanking of 2021
- У 2021 році збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020 та посіла друге місце у відборі на ЧС-2022, пробившись до стикових матчів.
- Порівняно з минулим роком "синьо-жовті" опустилися на одну позицію, 2020 рік українська команда завершила на 24-й сходинці.
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