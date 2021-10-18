Рейтинг WTA: Світоліна наблизилася до топ-5 тенісисток планети, а троє інших українок оновили особисті рекорди

Останнім наразі турніром для Еліни є змагання в Індіан-Веллсі.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна повернула одну сходинку в рейтингу WTA .

27-річна українка піднялася з сьомої на шосту позицію в списку найкращих тенісисток світу.

Зазначимо, що останнім наразі турніром для Світоліної є змагання в Індіан-Веллсі, де вона зупинилася на стадії 1/8 фіналу. У рамках четвертого кола змагань 27-річна українка зазнала розгромної поразки від представниці США Джессіки Пегули - 1:6 , 1:6 .

Якщо брати до уваги топ-10 тенісисток світу, то тут дебют оформила туніска Онс Жабер, новий особистий рекорд встановила Марія Саккарі (Греція). Також відзначимо повернення до топ-10 японки Наомі Осаки, яка після US Open на корт не виходила. Натомість, у польки Іги Свьонтек відняли очки за торішню перемогу на Ролан Гаррос, через що вона опустилася на 11-ту позицію.

Щодо інших українок, то вони також поліпшили свої позиції в цьому рейтингу. Так, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Дарина Снігур і зовсім оновили особисті рекорди. Тепер Костюк займає краще в своїй кар'єрі 53-е місце, Калініна - 57-е, а Снігур - 184-е. Поліпшили своє становище в рейтингу також Катерина Козлова (130), Леся Цуренко (145), Катаріна Завацька (170) і Катерина Бондаренко (212). На одну позицію опустилася Даяна Ястремська (76).

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Ешлі Барті (Австралія, 9077)

2. Аріна Соболенко (Білорусь, 7115)

3. Кароліна Плішкова (Чехія, 5320)

4. Барбора Крейчикова (Чехія, 4748, +1)

5. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4425, +1)

6. Еліна Світоліна (Україна, 4376, +1)

7. Марія Саккарі (Греція, 4005, +2)

8. Онс Жабер (Туніс, 3500, +6)

9. Белінда Бенчич (Швейцарія, 3365, +1)

10. Наомі Осака (Японія, 3326, +2)

53. Марта Костюк (Україна, 1130, +5)

57. Ангеліна Калініна (Україна, 1070, +5)

76. Даяна Ястремська (Україна, 898, -1)

130. Катерина Козлова (Україна, 575, +6)

145. Леся Цуренко (Україна, 511, +4)

170. Катаріна Завацька (Україна, 426, +5)

184. Дар'я Снігур (Україна, 373, +8)

212. Катерина Бондаренко (Україна, 331, +3)

У чемпіонській гонці Світоліна поліпшила свою позицію і тепер посідає 11 сходинку.

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