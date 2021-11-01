Рейтинг WTA: Світоліна вперше за чотири роки вилетіла зі списку топ-10 тенісисток планети

Рейтинг WTA: Світоліна вперше за чотири роки вилетіла зі списку топ-10 тенісисток планети

А ось Костюк встановила особистий рекорд.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна випала зі списку топ-10 світового рейтингу WTA.

27-річна Світоліна через те, що не зуміла кваліфікуватися на Підсумковий турнір, втратила 1 080 очок за ці змагання в 2019 році, де вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті. У підсумку, Еліна опустилася одразу на вісім сходинок і тепер посідає 14 місце .

Зазначимо, що українка вперше від травня 2017 року перебуває поза списком десяти найкращих тенісисток планети.

Водночас, особистий рекорд оновила Марта Костюк, яка дебютувала у топ-50. Вона піднялася на 50-те місце , покращивши свій показник на п'ять рядків. Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції ( 57 ), Леся Цуренко – на 14 ( 113 ), а Катерина Козлова покращила свій рейтинг на три рядки ( 129 ).

Опустилися в рейтингу Даяна Ястремська, яка втратила одразу 21 місце ( 100 ), а також Катаріна Завацька ( 179 ) та Дар'я Снігур ( 188 ).

Якщо брати до уваги топ-10 тенісисток світу, то тут варто відзначити появу естонки Анетт Контавейт, яка завдяки перемозі на турнірі в Румунії зуміла не тільки опинитися в списку найкращих, але й кваліфікуватися на Підсумковий турнір. Повернулася до першої десятки Анжелік Кербер. Барбора Крейчикова, Марія Саккарі та Онс Жабер оновили особисті рекорди.

Щодо падіння, то окрім Світоліної покинули першу десятку японка Наомі Осака та представниця Швейцарії - Белінда Бенчіч.

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Ешлі Барті (Австралія, 7701)

2. Аріна Соболенко (Білорусь, 6150)

3. Барбора Крейчикова (Чехія, 4708, +1)

4. Кароліна Плішкова (Чехія, 4695, -1)

5. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4425)

6. Марія Саккарі (Греція, 3985, +1)

7. Онс Жабер (Туніс, 3455, +1)

8. Анетт Контавейт (Естонія, 3416, +6)

9. Анджелік Кербер (Німеччина, 3320, +3)

10. Іга Швьонтек (Польща, 3306, +1)

Українки в оновленому рейтингу WTA .

У Чемпіонській гонці WTA визначилися всі вісім учасниць. Це Аріна Соболенко, Барбора Крейчикова, Кароліна Плішкова, Марія Саккарі, Іга Швьонтек, Гарбіньє Мугуруса, Паула Бадоса та Анетт Контавейт. Саме ці тенісистки й зіграють на Підсумковому турнірі.

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