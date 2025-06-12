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Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії: на якому місці Усик
Олександр залишився лідером рейтингу Р4Р від The Ring.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.
38-річний український боксер беззмінно очолює цей рейтинг від літа минулого року — після своєї перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
До топ-3 рейтингу, як і раніше, входять абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе та володар пояса WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Єдина зміна в топ-10 — підйом на шосту позицію японця Дзюнто Накатані, який у червні цього року здобув перемогу над своїм співвітчизником Рьосуке Нішідою, захистивши титул WBC та здобувши пояс IBF у найлегшій вазі.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5. Артур Бетербієв
6. Дзюнто Накатані (+1 позиція)
7. Джессі Родрігес (-1)
8. Сауль Альварес
9. Кен Широ
10. Давид Бенавідес
Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
У послужному списку Усика 23 перемоги (14 — нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024 року в реванші переміг Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.