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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1037
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Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії: на якому місці Усик

Олександр залишився лідером рейтингу Р4Р від The Ring.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.

38-річний український боксер беззмінно очолює цей рейтинг від літа минулого року — після своєї перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

До топ-3 рейтингу, як і раніше, входять абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе та володар пояса WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Єдина зміна в топ-10 — підйом на шосту позицію японця Дзюнто Накатані, який у червні цього року здобув перемогу над своїм співвітчизником Рьосуке Нішідою, захистивши титул WBC та здобувши пояс IBF у найлегшій вазі.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5. Артур Бетербієв

6. Дзюнто Накатані (+1 позиція)

7. Джессі Родрігес (-1)

8. Сауль Альварес

9. Кен Широ

10. Давид Бенавідес

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У послужному списку Усика 23 перемоги (14 — нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024 року в реванші переміг Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1037
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