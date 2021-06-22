"Режим турбо": легендарний Тайсон вразив блискавичною швидкістю у 54 роки (відео)

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі готується повернутися в ринг.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон продовжує підтримувати форму після поєдинку зі співвітчизником Роєм Джонсом, в якому була зафіксована скандальна нічия.

Тренер суперважковаговика Рафаель Кордейро опублікував в Instagram ролик з роботою свого підопічного. На відео Майк проводить блискавичні удари і уникає атак керманича.

"Дисципліна допомагає не забувати те, до чого прагнеш", - підписав пост Кордейро. Один із фанатів відреагував на відео словами: "Режим турбо".

У послужному списку Тайсона 58 боїв, 50 з яких він виграв.

Його виставковий бій проти Джонса проходив у 8-раундовому форматі по 2 хвилини.

Завершення поєдинку не обійшлося без скандалу. Спочатку Тайсон розлютився на рішення присудити нічию. А конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати результат, замість нього це зробив журналіст, який брав інтерв'ю у боксерів.

Тайсон вже заявив, що готовий знову вийти в ринг і пообіцяв, що буде виглядати краще, ніж у поєдинку із Джонсом.

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