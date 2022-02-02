Резонансний арешт одноклубника Роналду: зірці "Манчестер Юнайтед" висунули нові звинувачення

Поліція продовжує допитувати 20-річного вінгера "червоних дияволів".

Нападник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд, який був затриманий за підозрою у зґвалтуванні та побитті своєї дівчини - моделі Герріет Робсон, продовжує перебувати під вартою.

Як повідомляє ВВС, правоохоронці продовжують допитувати 20-річного гравця збірної Англії. Якщо раніше його звинувачували в сесуальному насильстві та завданні тілесних пошкоджень, то зараз справу, ймовірно, було перекваліфіковано.

Мейсону висунули нові звинувачення: у погрозах вбивством. Таким чином, Грінвуду загрожуватиме серйозніше покарання.

Нагадаємо, в неділю, 30 січня, дівчина Грінвуда модель Герріет Робсон звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз Instagram вона опублікувала відео та фото зі слідами побоїв. На тілі, руках і ногах у Робсон були численні гематоми, а обличчя розбите до крові.

Пізніше Робсон видалила скандальні публікації зі свого Instagram, але це вже не врятувало Грінвуда від проблем.

МЮ на невизначений термін усунув нападника від ігор та тренувань. Також з підозрюваним відмовилися співпрацювати спонсори, а компанія-розробник відеоігор EA Sports прибрала Грінвуда з футбольного симулятора FIFA 22.

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 6 голів та одна результативна передача.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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