Результат громадського тиску: Боснія і Герцеговина оголосила про скасування матчу з Росією

Водночас боснійці повністю не відмовилися грати з командою країни-терористки і можуть зробити це пізніше.

Збірна Боснії і Герцеговини не зіграє товариський поєдинок з командою РФ, який було заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Таке рішення ухвалила Боснійська футбольна спілка (NSBiH) на спеціальному засіданні виконкому організації.

"Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини і Росії, який мав відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, в цей час зіграний не буде. На сьогоднішньому засіданні Виконавчої Ради Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, був перенесений", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Желькович заявив, що матч зі збірною країни-агресорки може бути зіграний у майбутньому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збірна Росії знайшла нового суперника для спарингу. 17 листопада національна команда країни-терористки у Душанбе зіграє з Таджикистаном.

Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини і РФ: реакція світової спільноти

Після офіційного оголошення про поєдинок між боснійцями та росіянми в УЄФА повідомили, що не заперечують проти його проведення. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагала від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА може застосувати серйозні санкції щодо Боснії та Герцеговини в разі гри з Росією. Можливий пакет санкцій нібито передбачав усунення боснійських клубів і збірних від усіх європейських турнірів, а також позбавлення місцевої федерації фінансування від різноманітних проєктів УЄФА і ФІФА.

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