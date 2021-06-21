Результат на користь України: збірна Росії ганебно програла Данії та вилетіла з Євро-2020

Із квартету B до плейоф вийшли бельгійці та данці.

Збірна Данії розгромила команду Росії в матчі третього туру групи C Євро-2020. Поєдинок у Копенгагені завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 4:1.

Данська команда вийшла вперед на 38-й хвилині, відзначився Міккель Дамсгор. У другому таймі Юссуф Поульсен на 59-й хвилині подвоїв перевагу господарів.

На 70-й хвилині Артем Дзюба реалізував доволі суперечливий пенальті. скоротивши відставання в рахунку, однак голи Андреаса Крістенсена та Йоакіма Мехле поховали шанси Росії.

У паралельный грі групи B Бельгія перемогла Фінляндію - 2:0. Бельгійці (9 очок) посіли першу сходинку квартету, Данія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя, Росія (3) - остання.

Варто зазначити, що ці результати поліпшили шанси України вийти до плейоф, оскільки Фінляндія має гірші показники пропущених м'ячів, ніж команда Андрія Шевченка.

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