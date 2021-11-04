Результат на користь "Зорі": Моурінью ледь знову не програв норвежцям в Лізі конференцій (відео)

Результат на користь "Зорі": Моурінью ледь знову не програв норвежцям в Лізі конференцій (відео)

Римляни двічі поступалися в рахунку, але зуміли уникнути поразки наприкінці матчу.

Італійська "Рома" та норвезький "Буде-Глімт" розписали результативну нічию в поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги конференцій. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Вічному місті закінчилася з рахунком 2:2 .

У компенсований до першого тайму час гостей вивів уперед Ола Сольбаккен.

На 54-й хвилині римляни відігралися зусиллями Стефана Ель-Шаараві.

Однак на 65-й хвилині Ерік Ботхейм відправив другий м'яч у ворота "вовків".

Від поразки команду Жозе Моурінью врятував точний удар Рожера Ібаньєса за шість хвилин до кінця основного часу.

Таким чином, італійський гранд не зумів взяти реванш у норвежців за принизливий гостьовий програш з рахунком 1:6.

В іншому матчі 4-го туру цього квартету луганська "Зоря" обіграла софійський ЦСКА - 2:0 .

. Після чотирьох турів лідирує в групі "Буде-Глімт" (8 очок). На другому місці - "Рома" (7 балів). "Зоря" (6 пунктів) після двох перемог поспіль наступає їм на п'яти. Софійський ЦСКА з одним балом посідає останню сходинку.

У п'ятому турі Ліги конференцій "Зоря" на виїзді зустрінеться з "Ромою", а софійський ЦСКА завітає до Норвегії на битву з "Буде-Глімтом". Ігри відбудуться 25 листопада.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання