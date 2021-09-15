"Результат на нашу користь": Луческу прокоментував нічию проти "Бенфіки" в Лізі чемпіонів

Керманич "біло-синіх" залишився задоволений набраному очку.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував нічию з "Бенфікою" (0:0) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Позитивний результат. Грали проти дуже хорошого суперника. Я говорив це і до матчу. Це команда, яка інвестує дуже багато грошей у гравців. Ми зіграли дуже добре в обороні. Чекали на свій момент. Були ще якісь моменти у нас, стійка. Шкода, що не зарахували гол наприкінці матчу.

Складна група. Матчі відбуваються у хорошому ритмі. Будемо до кінця битися і чіплятися за кожне очко. Важливо, щоб мої гравці повірили в себе, в кожній грі додавали у впевненості, сміливості, щоб покращували командну гру.

Коли дивишся на наших центральних захисників, їм 19-21 рік, а у суперника - далеко за 30, то здається, що результат все-таки на нашу користь", - сказав Луческу в ефірі MEGOGO після закінчення поєдинку.

В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" програла "Баварії" (0:3).

"Баварії" (0:3). Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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