Результат не на користь України: Хорватія вирвала перемогу в матчі з Шотландією і вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020

"Картаті" вперше виграли на турнірі.
Збірна Хорватії обіграла національну команду Шотландії в матчі третього туру групи D Євро-2020. Зустріч на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго завершилася з рахунком 3:1. Цей результат не влаштував збірну України, якій для виходу до 1/8 фіналу турніру потрібна була нічия в цьому поєдинку.
У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами. На 17-й хвилині рахунок відкрив Нікола Влашич. Шотландці відігралися незадовго до перерви. Другу одиничку на табло встановив Каллум Макгрегор.
Але такий потрібний для збірної України результат протримався недовго. На 62-й хвилині хорвати знову вийшли вперед - відзначився Лука Модрич. Крапку в матчі на 77-й хвилині поставив Іван Перішич.
Перемога дозволила хорватській збірній пробитися до 1/8 фіналу, турнір для шотландців завершено.
- Англія з 7 очками фінішувала першою у групі D. Хорватія (4 бали) - друга, Чехія (4) - третя, Шотландія (1) - остання.
- До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.