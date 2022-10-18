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Результати анулювали: збірні РФ і Білорусі викинули з відбору на жіночий Євробаскет-2023

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Результати анулювали: збірні РФ і Білорусі викинули з відбору на жіночий Євробаскет-2023

Фото: Associated Press

Команди країн-агресорок позбавили права змагатися за вихід на континентальну першість.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила національні команди Росії та Білорусі від кваліфікаційного турніру на жіночий чемпіонат Європи 2023 року через війну в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Усі результати росіянок і білорусок в рамках поточної кваліфікації на континентальну першість було анульовано.

Зазначимо, що жіночі збірні країн-агресорок розпочали відбір з двох перемог та лідирували у своїх групах, однак тепер вони справедливо втратили шанси виступити на майбутньому ЧЄ. У тих чотирьох матчах кваліфікації, які залишилися, росіянки та білоруски участь не братимуть.

Додамо, що раніше ФІБА усунула всі російські клуби та збірні від змагань під своєю егідою, а також відхилила заявку РФ на проведення Євробаскету-2025.

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