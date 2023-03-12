Результати чоловічого масстарту на Кубку світу з біатлону в Естерсунді: як виступив українець

У неділю, 12 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у шведському Естерсунді завершився чоловічою гонкою з масовим стартом.

Україна в ній була представлена одним біатлоністом – Антоном Дудченком. З однією хибою він дістався до фінішу 16-м.

Виграв чоловічий масстарт норвежець Ветле Шостад Крістіансен, який у боротьбі за "золото" випередив свого співвітчизника Йоганнеса Дале. "Бронзу" виграв француз Ерік Перро, для якого це перша нагорода в кар'єрі на рівні Кубка світу.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого масстарту в Естерсунді

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) 35:17.0

2. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+0+1) +9.1

3. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +12.3

4. Міхал Крчмар (Чехія, 0+0+0+1) +16.2

5. Себастьян Шталдер (Швейцарія, 1+0+0+0) +17.7

6. Александр Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+1+0+0) +28.1

...

16. Антон Дудченко (Україна, 0+0+1+0) +1:15.4

Останній етап Кубка світу з біатлону-2022/23 відбудеться 16 – 19 березня в норвезькому Голменколлені.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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