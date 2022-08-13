Результати олімпійської чемпіонки-2004 та ще двох російських легкоатлетів дискваліфікували через допінг

Незалежний орган боротьби з негативними явищами у легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU) покарав трьох російських легкоатлетів за використання заборонених речовин.

Результати російської олімпійської чемпіонки-2004 Олени Слесаренко, показані за період з 2013 по 2016 роки, анульовані через допінг.

Про це повідомив Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU). Рішення ухвалено на основі аналізу бази даних LIMS.

Зазначимо, що Слесаренко завершила кар'єру 2014-го і вже відбувала дискваліфікацію за допінг у 2008-2012 роках.

Покарання за допінг отримали ще двоє росіян. Метальник молота Кирила Іконніков, який уже відбував 8-річну дискваліфікацію, отримав усунення на 2 роки.

Бігунка Олена Аржакова також отримала нове усунення – на 2 роки. 32-річна чемпіонка Європи у приміщенні 2011 року не зможе змагатися до липня 2024-го. Аржакова мала дискваліфікацію в 2013-2015 роках. Тоді її позбавили золотої медалі європейської першості з бігу на 800 метрів.

Нагадаємо, що у Росії відібрали "золото" чемпіонату світу-2014 з веслування та віддали Україні.

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