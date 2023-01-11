"РФ – це ворог України, валіть до свого оркостану": Усик звернувся до росіян, порівнявши Путіна з Гітлером

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик жорстко висловився на адресу росіян, які підтримують загарбницьку війну, яку їхня країна веде проти України.

Під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram український боксер назвав Росію країною терористів і брехунів, з якими ніхто в світі не хоче мати нічого спільного.

Також Усик порівняв РФ з нацистською Німеччиною часів Другої світової війни, а кремлівського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

"Буду говорити іншою мовою, щоб свинособаки мене теж розуміли. Так-так, я ображаю людей, яких не поважаю. Російська Федерація - це ворог України. Так-так, ви добре мене чуєте. Ворог, який хоче вбити всіх людей у світі. Подивіться, на їхніх каналах кажуть, що "ми вдаримо по Польщі, ми вдаримо по Франції, по Британії"... тобто вони, всіляко залякуючи народ, кажуть, що вони потраплять до раю. Восьма заповідь – не вбий.

Ви прийшли до чужої суверенну країни і вбиваєте. Ще хочу вам сказати. Хто давав обіцянки захищати територіальну цілісність України, коли віддавали ядерну зброю? Не виконали обіцянки. Так як з вами можна вести діалог, якщо ви балаболи, обманщики. Ви конкретні брехуни і брешете всьому світу. Ви живете в брехні. Вам це подобається. А ми не хочемо жити в ній. Ми хочемо розвиватися, щоб наша економіка зростала. Ми хочемо жити, а не існувати, як робите ви.

За моєю спиною зараз наш прапор, який є нашою силою. Верхня частина – небо, нижня – хліб. Ми з Богом і ні на кого не нападали. Згадайте в якому році Гітлер напав на СРСР і що потім сталося з Німеччиною", – заявив Усик.

Боксер також додав, що отримує багато образливих повідомлень від росіян, які звинувачують його у продажності через підтримку рідної країни.

"Нещодавно одна дірява казала, що я талановита ш**ха. Та я не талановитий! Я просто х*рачу. Я нарешті висловився! Тому що це правда. Я довго терпів. Валіть до свого оркостану. Захищати нас не треба. Захисники х*рові. Слава Богу за все! І Слава Україні!" – резюмував Усик.

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