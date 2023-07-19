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РФ "утримує в заручниках" фінську біатлоністку: подробиці

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ "утримує в заручниках" фінську біатлоністку: подробиці

Біатлоністка Дарина Віролайнен / Фото: Associated Press

Спілка біатлоністів Росії заблокувала спортсменки Дар'ї Віролайнен до складу збірної Фінляндії.

Біатлоністка Дар'я Віролайнен не отримала доступу на міжнародні турніри у складі збірної Фінляндії, незважаючи на наявність громадянства цієї країни. Її перехід заблокував Союз біатлоністів Росії (СБР).

Про це пише Оbozrevatel.

34-річна уродженка Москви Віролайнен у Фінляндії проживає останні шість років і має громадянство цієї країни. Але керівництво російського СБР зрештою заморозило трансфер і не відпустило спортсменку до фінської команди.

Мати бітлоністки, триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова у коментарі пропагандистському телеканалу "Матч ТВ", розповіла, що тепер її дочка змушена тренуватися власним коштом.

"Відверто кажучи, сама не знаю, чому Даша тренується власним коштом... Загалом все нормально, прикро лише, що Даша минулого сезону хотіла виступити за Фінляндію, а її не пускають, незважаючи на фінське громадянство. Гадаю, тому що вона з Росії. Її довго розглядали, але у результаті все зависло", – каже Резцова.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "задвохсотили" російського футбольного арбітра Данила Шеметова, який поїхав вбивати українців.

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Дата публікації
Перегляди
364
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