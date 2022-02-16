"Ридав, коли все закінчилося": батько Абраменка поділився емоціями після виграшу сином медалі ОІ-2022

Володимир Абраменко уважно стежив за олімпійським подвигом Олександра.

Володимир Абраменко, батько фристайліста Олександра Абраменка, який приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 в Пекіні, прокоментував видатний успіх свого сина.

Про хвилювання під час змагань та неймовірні емоції після завоювання 33-річним українцем срібної нагороди Володимир розповів у коментарі виданню OBOZREVATEL.

"Дякуємо вам за вітання! Дякуємо всім людям, які тримали кулачки та вболівали за Сашка. Зараз із Сашиною мамою переглядаю повтор змагань. Я дивився прямий ефір, а вона не дивилася. Переживала. Але я так вболівав: коли всі стрибають, то дивлюсь. А коли Сашко стрибає, то ненадовго вимикаю телевізор і потім дивлюся, який підсумковий результат.

І дивлюся, що за перший стрибок у нього 123 бали. Думаю: "Молодець". Другий стрибок, звісно, треба було збільшити. Безумовно, дуже переживали, тому що всі спортсмени сильні, у всіх висока якість стрибка. А коли стало відомо, що Сашко - другий, хлинули емоції.

Ой, я тут ридав, коли все закінчилося! Я дивлюся, що він у шістці. Згодом американець у другому фіналі стрибає – невдало. Сашко стрибає вдруге і отримує 116 балів. Я подумав, що мало, адже там стрибали і по 123, і по 129. Але поміркував і кажу: "Та гаразд, п'ятий. В принципі, непогано.

Потім раз, і наступний повз нагороди. Я говорю дружині Ірі, яка взагалі не дивиться: "Третій". Вона зраділа. А тут росіянин Буров останній стрибає і теж - повз касу. Я говорю: "Другий!" І тут істерика була конкретна", - зізнався батько українського героя зимових Олімпіад.

Після свого сходження на п'єдестал пошани в Піднебесній Олександр увійшов до списку найбільш титулованих фристайлістів в історії зимових Олімпіад. Тепер на рахунку Абраменка дві олімпійські нагороди - "золото" Пхенчхана-2018 та "срібло" Пекіна-2022.

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