"Рідненька, ми сумували": Усик повернувся до України після реваншу з Джошуа (фото)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся до України після успішного захисту титулів.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у реванші, який відбувся у Саудівській Аравії, переміг британця Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.

За тиждень після поєдинку боксер повернувся до України. Про це він повідомив в Instagram.

"Рідненька, ми сумували…", - написав Усик під фото.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У його потенційного суперника 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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