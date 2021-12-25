Рідною мовою: українська зірка "Аталанти" привітав фанатів клубу з Різдвом (відео)

Малиновський також продемонстрував знання італійської мови.

У п'ятницю, 25 грудня, католики святкують Різдво.

Футболісти "Аталанти" привітали своїх фанатів із цим святом. Участь у відеовітанні шанувальників взяв і український хавбек "бергамасків" Руслан Малиновський. Футболіст у святковому светрі звернувся до вболівальників рідною українською мовою.

Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Аталанти.

"Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та більше перемог", - сказав Малиновський.

Потім українець повторив своє побажання італійською мовою.

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