Рідною мовою: українська зірка "Аталанти" привітав фанатів клубу з Різдвом (відео)

Малиновський також продемонстрував знання італійської мови.
У п'ятницю, 25 грудня, католики святкують Різдво.
Футболісти "Аталанти" привітали своїх фанатів із цим святом. Участь у відеовітанні шанувальників взяв і український хавбек "бергамасків" Руслан Малиновський. Футболіст у святковому светрі звернувся до вболівальників рідною українською мовою.
Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Аталанти.
"Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та більше перемог", - сказав Малиновський.
Потім українець повторив своє побажання італійською мовою.
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