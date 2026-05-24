"Ріко обікрали": як світ боксу відреагував на перемогу Усика над Верховеном

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

У ніч проти 24 травня український боксер Олександр Усик нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, захистивши пояси WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Однак багато хто з відомих боксерів та експертів вважає, що рефері не повинен був зупиняти поєдинок. До вашої уваги реакція світу боксу на перемогу Усика над Верховеном.

Дерек Чісора, британський боксер надважкої ваги

"Ріко виграв цей бій! Гей, боксерські медіа, Ріко виграв бій! Це була передчасна зупинка. Цього хлопця просто обікрали.

Усик не поважав Ріко, поки не усвідомив десь в 11-му раунді, де перебуває. І він програвав. Рішення зупинити бій було неправильним. Усик повинен погодитися на реванш".

Ентоні Джошуа, колишній чемпіон світу в надважкій вазі

"Верховену слід було дати можливість продовжити бій".

Тоні Белью, колишній чемпіон світу в крузервейті

"Це єдиний раз за всю кар'єру, коли я бачив, щоб Усик поступався за активністю. Він добре починав деякі раунди, але коли доходило до останніх 30 секунд, він їх програвав. Плюс він пропускав більше ударів.

Ріко був виснажений, він був на межі сил, але значною мірою це пов'язано з досвідом. Якщо бути повністю чесним, реванш — це мінімум, на що заслуговує цей хлопець.

Я без жодних сумнівів хотів би побачити, як він виходить на 12-й раунд, і йому мали дати таку можливість. Я не записував рахунок після кожного раунду, але цілком можливо, що перед 11-м раундом попереду був саме він.

Цей бій у жодному разі не мали зупиняти, і тепер ми вже ніколи не дізнаємося, чим би все закінчилося. Тож знаєте, що найкраще зробити? Просто провести це знову".

Енді Руїс, колишній чемпіон світу в надважкій вазі

"Це був неймовірний бій. Не думав, що Ріко буде настільки хорошим, але я дуже щасливий, що Усик здобув перемогу в 11-му раунді.

Я би сказав, що шанси були 50/50, і коли почався 11-й раунд, Олександр зробив те, що мав. Вітаю Усика, це був важкий бій, адже Ріко прийшов, аби перемогти. Чи потрібно було дати йому шанс продовжувати бій? Ні".

Сауль Альварес, колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі

"Це був хороший бій. Не думаю, що зупинка була передчасною. Думаю, вони врятували Ріко від нокауту".

Маїріс Брієдіс, колишній чемпіон світу в крузервейті

"Це був не той Усик, якого ми знаємо. Усик має рухатися, використовувати роботу ніг, створювати кути, а не стояти на місці 10 раундів. Або він спеціально тримав інтригу для глядачів, або настав час задуматися про завершення кар'єри".

Джейк Пол, боксер і відеоблогер

"Від цього не втечеш — Усик найкращий у нашому поколінні. Але Ріко просто перепрацював його в кожному раунді, просто розбирав його. То що, Ріко — найкращий у нашому поколінні?

Я найбільший фан Усика, але, брате, ти програв. Респект Ріко за те, що він розбирав його в кожному раунді, але його фактично обікрали.. Чорт".

Френсіс Нганну, колишній чемпіон UFC

"Аутсайдери ніколи не перемагають, повірте мені — я знаю. Але сьогодні ввечері переможцем був Ріко. Крапка".

Дейв Колдвелл, британський тренер

"У всій цій драмі загубився той факт, що Усик продемонстрував неймовірну волю та характер, зумівши переламати перебіг бою й у підсумку дістатися до Ріко. А те, як рефері зупинив бій, ще й позбавило Усика заслуженого визнання за такий драматичний камбек і перемогу".

Серхіо Мора, колишній чемпіон світу в першій середній вазі

"Не можу повірити, що кажу це й захищаю кікбоксера, але це була повна маячня із зупинкою бою. Ріко відбоксував бій свого життя. Він вів за записками суддів перед фінальним раундом, був попереду за очками — і вони зупинили бій наприкінці 11-го раунду".

Девід Аллен, британський боксер надважкої ваги

"Я ненавиджу вказувати іншим, коли йти на пенсію. Але я говорив це ще після Дюбуа: "Зав'язуй, просто закінчуй". Не тому, що він не може, а тому, що він уже увійшов до історії як один із найкращих.

Якщо він зараз почне програвати, люди одразу скажуть: "Та він не був таким уже й крутим". Він, мабуть, повернеться, проведе реванш з Ріко, спробує перемогти Кабаєла, знову битиметься з Фʼюрі — нащо?"

Діллон Деніс, колишній боєць Bellator

"Це була найбільш підтасована хрінь, яку я коли-небудь бачив. Більше ніколи не дивитимусь бокс.

Який же це цирк, а не спорт. Ріко Верховен просто декласував одного з найкращих боксерів світу — і його все одно засудили. До біса бокс, він виграв той бій".

Тедді Атлас, американський тренер

"Жахлива робота рефері — зупиняти бій уже після гонга. І ще гірше, що трансляція навіть не показувала таймер. Хоча, якщо чесно, є відчуття, що Усик все одно дотиснув би його в 12-му раунді".

Майк Коппінджер, журналіст та інсайдер

"Ріко заслужив шанс піти на щиті (ймовірно, мається на увазі провести бій повністю — прим.), адже явно лідирував на записках суддів. А в Усика вкрали ймовірний чистий нокаут в 12-му раунді. Замість цього — черговий непотрібний скандал у боксі після чудового бою".

Аріель Хельвані, журналіст та інсайдер

"Фани боксу та медіа зневажливо відмахнулися від бою Френсіса Нганну проти Тайсона Ф'юрі. Я й досі переконаний, що Френсіс той бій виграв.

Те саме вони зробили і з Ріко. Сьогодні його позбавили шансу шокувати світ. Цей бій треба проводити знову".

Сам Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Також Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

