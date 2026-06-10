"Ріко — справжній монстр": промоутер Джошуа зробив прогноз на реванш Усика з Верховеном

Усик — Верховен / © Associated Press

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Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, зробив прогноз на потенційний бій-реванш чемпіона світу в хевівейті за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Я вважаю, що в реванші Усик значно переконливіше переможе Ріко Верховена. І з комерційної точки зору це набагато більший бій, ніж поєдинок з Кабаєлом.

Однією з проблем попереднього бою Усика, за моїм відчуттям, було те, що він не був повністю сфокусований на цьому поєдинку. Він ніби випадково опинився в бою проти кікбоксера, який дав йому можливість виграти час. Але це не був бій за абсолютне чемпіонство", — заявив Гірн в інтерв'ю The Ring.

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Водночас Едді віддав належне Верховену, назвавши його "справжнім монстром".

"Усик повинен перемагати Ріко. Так, Верховен був чудовим, я не можу забрати у нього жодної заслуги. Але я просто вважаю, що після 11 раундів, проведених із ним, і з додатковою мотивацією Усик виграє цей бій більш переконливо. Хоча, звісно, Ріко — справжній монстр. Буде дуже цікаво", — додав промоутер.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

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Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

Після поразки від українця Верховен увійшов до рейтингів WBC та WBA.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

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Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

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Також тренер Верховена прокоментував критику на адресу Усика після перемоги над кікбоксером.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

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Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

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