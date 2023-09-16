Римейк фіналу ЛЧ-2003: Шевченко "паненкою" забив Буффону з пенальті у благодійному матчі (відео)

15 вересня у Любляні відбувся благодійний матч за участю зірок світового футболу, організований з метою збору коштів для Словенії, яка постраждала від повені. Долучився до нього й знаменитий український форвард Андрій Шевченко.

На 21-й хвилині 46-річний володар "Золотого м'яча" відкрив рахунок у поєдинку. Шевченко ударом "паненкою" забив з пенальті італійському голкіперу Джанлуїджі Буффону, після чого легенди тепло обійнялись.

Цей гол нагадав уболівальникам фінал Ліги чемпіонів 2003 року між "Міланом" і "Ювентусом", коли Шевченко в серії пенальті забив переможний гол у ворота Буффона.

Зазначимо, що учасниками благодійного поєдинку також стали такі легенди світового футболу як Паоло Мальдіні, Кларенс Зеєдорф, Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Хав'єр Дзанетті та інші.

Матч завершився внічию 1:1. На гол Шевченка інша команда відповіла реалізованим пенальті Ібрагімовича.

Нагадаємо, на початку серпня 45-річний Буффон оголосив про завершення кар'єри.

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