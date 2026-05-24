"Рішення рефері мене шокувало": Верховен прокоментував свій виступ у бою з Усиком

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував свій виступ у програному бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика.

Нідерландець укотре заявив, що рефері в ринзі несправедливо зупинив поєдинок за секунду до завершення 11-го раунду.

Ріко вважає, що після перегляду епізоду офіційні особи повинні відреагувати на це. Він уже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

"Якщо бути абсолютно чесним, я щойно переглянув кінцівку бою на відео через усі ці коментарі, які читав у Мережі. Знаєте, вони зупинили бій після гонгу! Тобто пролунав гонг, і аж тоді рефері зупинив поєдинок.

А це означає, що ми маємо право подати апеляцію. Адже в такій зупинці немає жодного сенсу. Навіщо зупиняти після гонгу? Після гонгу я мав отримати час на перепочинок.

Я все знав. Все розумів. Знав, що до гонгу ще десять секунд. Розумів, що треба просто відпрацювати цей час на ногах. Підняти руки та блокувати удари. Мені здається, що це я й робив. Тому рішення рефері мене шокувало. Ви ж бачили, що я не був вражений. Я дивився на рефері і не міг збагнути, навіщо він це зробив.

Визнати помилку, перерахувати картки або визнати поєдинок таким, що не відбувся. Думаю, що якби рахували картки, то я б виграв. У нього затекли руки. Він був абсолютним чемпіоном світу. Не бачив, щоб хтось інший робив з ним те, що зробив я. Сподіваюся, мені вдалося здивувати та шокувати світ боксу. Тому що я тут серйозно і надовго", — сказав Верховен у коментарі для Boxing News.

У поєдинку, який відбувся в ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, українець переміг нідерландця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Спочатку Усик відправив суперника в нокдаун, але той зумів підвестися на ноги і продовжити поєдинок. Українець одразу ж пішов добивати нідерландця і рефері за секунду до завершення 11-го раунду зупинив бій.

Після поразки Верховен обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

