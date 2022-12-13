Рішення WBA про захист титулу Усика не завадить бою за "абсолюта" з Ф'юрі

Поєдинок між Усиком та Ф’юрі матиме пріоритет над боєм з Дюбуа.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі матиме пріоритет над обов’язковим захистом поясу за версією WBA.

Про це заявив інсайдер Майк Коппінджер у Twitter.

Він нагадав, що Дюбуа та Ф'юрі мають одного промоутера – Френка Воррена.

"Рішення WBA не завадить провести бій Ф'юрі – Усик за абсолютне чемпіонство. І Ф'юрі, і Дюбуа просуває Воррен. Але Дюбуа буде наступним у черзі на обов'язковий бій. Є ротація для об'єднаних чемпіонів, і тепер встановлено, що він наступний", – написав Коппінджер.

This won’t get in the way of Fury-Usyk being for the undisputed championship. Both Fury and Dubois are promoted by Warren. But Dubois will be next in line for his mandatory shot. There’s a rotation for unified champs and it’s now established he’s up next. https://t.co/5GvsYOnPv1 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 13, 2022

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Усика провести захист титулу. Обов'язковим претендентом є британець Даніель Дюбуа.

Раніше IBF також зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента – Філіпа Хрговича.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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