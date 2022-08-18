"Рішення йде всупереч позиції всієї світової спільноти": ФБУ звернулась до ФІБА щодо прийняття на роботу росіянки

Росіянка Наталія Галкіна, яка протягом 10 років обіймала посаду генерального секретаря Федерації баскетболу Росії переходить працювати до центрального офісу ФІБА. Це рішення обурило представників Федерації баскетболу України.

Федерація баскетболу України обурена призначенням у центральний офіс ФІБА росіянки Наталії Галкіної, що відбулося на тлі військової агресії Росії проти України.

Про це йдеться в заяві президента ФБУ Михайла Бродського до генерального секретаря ФІБА Андреаса Загкліса.

"Нам стало відомо про те, що Наталія Галкіна, генеральний секретар Федерації баскетболу Росії перейшла на роботу до головного офісу ФІБА, що викликало в нас щонайменше подив, обурення, незгоду та врешті-решт нерозуміння.

Не розуміємо, як під час війни, розв’язаної Росією проти України, після застосування до росії економічних, продовольчих та інших санкцій з боку Євросоюзу, США, інших союзників та партнерів, світової ізоляції Росії, в кінці кінців після прийнятого рішення з боку ФІБА щодо відсторонення усіх клубів, команд, офіційних осіб з Росії від участі у міжнародному баскетболі під егідою ФІБА, ФІБА приймає на роботу посадову особу Федерації баскетболу Росії. Переконані, це є вкрай неприйнятним.

ФБУ не може та не має на меті втручання в адміністративні чи штатні питання ФІБА, але вважаємо доцільним звернути Вашу увагу на те, що санкції та відповідні заходи, запроваджені проти Росії під час війни з Україною, несуть в собі не лише ціль вразити економіку росії або створити ті чи інші обмеження для країни-агресора, і таким чином продемонструвати російській владі незгоду світу з розв’язаною війною, а й також донести до громадян росії позицію всього цивілізованого світу. Всі її громадяни мають відчути на собі результат цих санкцій та обмежень як наслідок введення загарбницької зовнішньої політики путіна. Країна-агресорка та її громадяни мають нести солідарну відповідальність.

Враховуючи вищевикладене, рішення про прийняття на роботу до головного офісу ФІБА посадової особи Російської Федерації є неприйнятним, нелогічним та таким, що потребує пояснень, адже йде всупереч солідарній та цілісній позиції не лише всієї баскетбольної, а й світової спільноти", - заявив Бродський.

Про призначення Галкіної, яка протягом 10 років обіймала посаду генерального секретаря російської федерації баскетболу, у центральний офіс ФІБА стало відомо два дні тому.

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував відновлення в умовах війни з Росією внутрішніх чемпіонатів з різних видів спорту, а також роботу над повною забороною на участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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